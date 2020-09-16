شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون نفخ أو سلكون .. الفنانة ياسمين صبري تنشر لأول مرة صور صدرها البارز والمثير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها صورة عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام

وظهرت صبري في اطلالتها الجديدة ببلوز لون أسود حفر ونظارت شمسية أخفت تفاصيل وجهها بالكامل

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. بدون نفخ أو سلكون .. الفنانة ياسمين صبري تنشر لأول مرة صور صدرها البارز والمثير ..شاهد

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وربطت صبري شعرها باسلوب الجدايل ونسقت اطلالتها باكسسوار فضي حول رقبتها.

وانهالت التعليقات من جمهور صـبري الذي أثنى على اطلالة ياسمـين الجميلة وترك المتابعون العديد من عبارات الغزل بجمال اطلالتها الجديدة

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد نفت اخبار حملها وانفصالها من زوحها رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة عن طريق مصدر مقرب من العائلة كما نفت غيابها عن موسم رمضان 2021 بسبب شائعات انفصالها وفشلها في موسم رمضان 2020

ويشار الى ان صبري كانت قد شاركت في بطولة مسلسل فرصة تانية المصري واحتل الترند لفترات معينة من الشهر المبارك كما اعربت صبري عن استعدادها لخوض تجربة البطولة المطلقة في السينما المصرية في حال لاقت العرض المناسب