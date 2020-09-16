شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النجمة شمس الكويتية تصدم الجميع بصور جديدة وفاضحة .. ظهرت شبه عارية وكشفت أجزاء حساسة من جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجئت النجمة شمس الكويتية جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي لظهورها بصورة شبه عارية مثل عادتها، وذلك لاثارة الجدل.

ويذكر أن شمس تخرج في معظم المناسبات والحفلات بملابس شبه عارية لاثارة الجدل من قبل المتابعين.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. لأول مرة في السعودية : فتاة تبث على حسابها في مواقع التواصل حفل زواج زوجها من إمرأة اخرى.. ولكن في منتصف الحفل صدمت الجميع بمفاجأة أشعلت الوطن العربي بأكمله ولم يتوقعها أحد.. شاهد الفيديو

. نهاية مأساوية لفنان شهير .. قتلته زوجته وشربت دمه ثم مارست الجنس مع جثته .. لن تصدق من هو الفنان ..شاهد صور وتفاصيل مروعة

. فتاة محجبة شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت الجميع بجمالها العديد.. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امام جمالها فحدثت المفاجأة الصاعقة على المسرح.. شاهد الفيديو

. السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد

. رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يفجر قنبلة الموسم ويكشف السبب الصادم لطلاقه من الفنانة هيفاء وهبي ويتحدث عن علاقاتها الجنسية مع أمراء وملوك الخليج

. ألفنان محمد رمضان في ورطة حقيقية بعد وقوعه في شباك فتاة سعودية فائقة ألجمال.. عشقته بجنون واستخدمت هذة الحيلة الفاضحة من أجل الوصول إليه.. "صور"

. النجمة شمس الكويتية تصدم الجميع بصور جديدة وفاضحة .. ظهرت شبه عارية وكشفت أجزاء حساسة من جسدها ..شاهد

. بدون نفخ أو سلكون .. الفنانة ياسمين صبري تنشر لأول مرة صور صدرها البارز والمثير ..شاهد

Advertisements

. تسريب صورة فاضحة " لإيفكانا ترامب " وهي بحمالة صدر فقط.. جمال جسمها هو الذي جعل والدها يتحرش بها جنسياً.. شاهد

. تسريب صور فاضحة لأميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

. الامارات: فضيحة جديدة تهز قصور " آل مكتوم ".. زوجة نجل شقيق دبي تعيد قصة الأميرة هيا بنت الحسين وتستغيث من محبسها في احد قصور دبي.. "تفاصيل وصور"

. هل تتذكرون نجم مسلسل باب الحارة مصطفى الخاني "النمس" شاهدو كيف رد على متابعيه حول علاقتة الفاضحة بإبنة مخرج المسلسل بعد ان نشر صور قديمة

. "روعة السعدي" قامت بالقفز المظلي واثناء التصوير ظهرت مناطقها الحساسة شاهد ماذا صنعت حتى تتفادى عدسة المصور... شاهد الصور

. ياسمين صبري تتسبب بخلاف بين زوجها أبو هشيمة والفنان عمرو دياب.. تعرف على الأسباب الفاضحة التي قد تؤدي إلى الطلاق بينهما

. إيملي إبنة صفاء سلطان تظهر مع والدتها بدون مكياج فبدت كأنها حورية من الجنة لن تصدق من هو الفنان الشهير الذ تقدم لخطبتها...(صور).

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

حيث ظهرت في هذه المرة من خلال طرحها أغنية جديدة بعنوان كهربا، حيث روجت لها وهي ترتدي ملابس شبه عارية.

فور نشرها للاغنية علق المتابعين على الصورة ما بين منتقد ومعجب بها، وبعضهم شامت لها.

نشرت شمس الكويتية صورتها وهي ترتدي “هوت شورت” وتجلس بشكل فاضح كاشفة أجزاء حساسة من جسدها.

وتعد أغنية كهربا هي أولى أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية والذي يحمل عنوان “شيزوفرينيا”.

وكانت الفنانة الكويتية، قد أثارت الكثير من الجدل أخيرا بفيديو ظهرت فيه تؤدي رقصة جريئة، احتفاء برفع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها القيود التي فرضتها على حركة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت النجمة شمس الكويتية فيديو الرقصة الجريئة، من داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر وإنهاء إجراءات التباعد في دولة الإمارات، حيث أقامت شمس حفلة رقص على متن الطائرة وظهر معها العديد من الهدايا، كما عبرت عن فرحتها بتلك اللحظات ووثقتها من البداية إلى النهاية.