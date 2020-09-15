التوقيع على إتفاقية مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جعار - الحصن - باتيس في ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، التوقيع على إتفاقية مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق جعار - الحصن - باتيس بمحافظة أبين بين وزارة الاشغال العامة والطرق - وصندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور، بتكلفة بلغت 247 مليون و 911 الف ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق.



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وقع الإتفاقية عن الوزارة والصندوق، مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع أحمد ثابت، وعن المؤسسة العامة للطرق والجسور المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عصام البصيلي، بحضور محافظ محافظة أبين اللواء ابو بكر حسين سالم ونائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت.

وعقب التوقيع أوضح نائب وزير الأشغال ان المشروع يتضمن صيانة وتأهيل الطرق في عدد من مديريات محافظة أبين وفقا للمواصفات الفنية الحديثة للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية..مؤكدا بأن الوزارة ممثلة بالصندوق تنفذ حاليا عدد من المشاريع التطويرية والطارئة بعدد من المحافظات ضمن خطة الصندوق للعام الحالي 2020 .

بدوره أكد محافظ أبين ، على أهمية هذا المشروع الذي يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ومركباتهم جراء تدهور الطرق في مختلف مديريات المحافظة..مشيراً الى ان السلطة المحلية والامنية بالمحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات الضرورية للاسراع في تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل لشبكة الطرق التي ينفذها الصندوق في المحافظة .