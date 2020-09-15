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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يضع حجر الأساس لأربعة مشاريع في قطاع الطرقات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وضع محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومعه مدير الرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس، احمد مدخلي، حجر الأساس لأربعة مشاريع في قطاع الطرقات، ضمن حزمة المشاريع التي ينفذها البرنامج في عدن .
وشملت المشاريع إعادة تأهيل طريق "شاهيناز"، بمديرية خور مكسر، وشارع السجن بمديرية خور المنصورة، وتأهيل وإنارة طريق جولة كالتكس - الحسوة، ووشارع التسعين، بمديرية المنصورة، حيث سيتم إنارة كافة هذه الطرقات بالطاقة الشمسية بحسب الدراسات والتصاميم الخاصة بها.
وأكد محافظ عدن أن تأهيل هذه الطرقات الرئيسية سيسهم في تسهيل حركة المركبات وتنقل المواطنين .. لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستواصل تدشين العمل في المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .
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