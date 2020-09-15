أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

الكثيري يطلع على مقترح مشروع إدخال تقنيات التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/501269 توزيع حقائب صحية لنازحي الحديدة بدعم اليونيسيف https://www.elyamnelaraby.com/501275 ورشة عمل بسيئون توصي بضم المناطق الأثرية والبيئية لقائمة التراث العالمي (اليونسكو) https://www.elyamnelaraby.com/501276/ Advertisements شاهد.. أنجيلينا جولي تتبرع لأطفال اليمن عن طريق طفلي "الليموناضة" https://www.elyamnelaraby.com/501278/ مليشيا الحوثي تعاود استهداف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501324/ عبدالله العوبثاني يطلب توضيح حول حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط وبنود صرفها https://www.elyamnelaraby.com/501333/ تسجيل 3 حالات إصابة بكورونا جميعها في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/501361/

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