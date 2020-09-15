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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد محور بيحان: المليشيا في اضعف حالاتها ولا خيار لأبطال الجيش والمقاومة سوى النصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، أصبحت في أضعف حالاتها، ولم تعد لديها القوة التي كانت تتمتع بها في السابق سواء في العتاد أو الأفراد.
وحول مجريات الأحداث جنوب مارب، أوضح قائد محور بيحان، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة كبّدوا المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة، وكنموذج على ذلك خسرت المليشيا في مسافة لا تتجاوز 5 كم أكثر من 500 شخص من عناصرها علاوة على الجرحى والأسرى.
وأكد اللواء بحيبح ،أن معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة مرتفعة جدًا ولا خيار لهم سوى القتال حتى تحقيق النصر.
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