شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفر إطلاق صاروخين من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل مساء الثلاثاء في إسرائيل تزامنا مع مراسم توقيع اتفاقين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.

وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

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وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين.

وكثفت حركة حماس في آب/أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة إلى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت الدولة العبرية خصوصا بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.

لكن الجانبين توصلا بداية أيلول/سبتمبر إلى اتفاق بوساطة قطرية قضى بإحياء هدنة هشة تسري منذ عام ونصف عام.

ونددت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 والسلطة الفلسطينية باتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. وشهد الثلاثاء تظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا للاتفاقين.