المرتضى يتوجه الى سويسرا لمناقشة ملف الأسرى والمعتقلين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توجه رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى “جنيف” للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة.

وقال المرتضى في تغريدة له عبر “تويتر” نأمل أن يكتب الله لهذه الجولة النجاح وأن نشهد قريبًا انفراجا في ملف الأسرى الإنساني”.

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تسفر الجولة القادمة عن إطلاق سراح بعضهم.