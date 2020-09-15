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عدن - ياسمين التهامي - بعد زواجه من الثانية.. زوجة سعودية تفاجئ زوجها بهدية غير متوقعة (فيديو)

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جديد اب برس

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احتفال سيدة سعودية وأطفالها بعقد قران زوجها على زوجة ثانية جدلاً واسعًا في المملكة. ونشرت الناشطة السعودية شوق الدويني، على حسابها بتويتر مقطع فيديو، الذي تظهر فيه وهي تحتفل وتقدم له هدايا وورود. وكشف الفيديو التجهيزات التي أعدتها المرأة، ومن بينها كعكة خاصة احتفالًا بالزواج ووضع بعض الزينة في المكان، متمنية له التوفيق والحياة السعيدة. وقد لقي الفيديو ردود أفعال متباينة، فبينما أشاد البعض بها وبتقبلها الأمر بصدر رحب، انتقد آخرون وخاصة النساء تصرفها واعتبروه ينتقص من كرامتها وحقوقها. وفي هذا السياق، كتب أحد المغردين: "هذه هي صانعة الرجال وصانعة المجد، قلوب هكذا نادرة جدًا في زماننا هي تغار لكن ضحت لتنشئ مجتمع لديه مبدأ التضحية، والله إنها درس حي يستفيد منه الرجال قبل النساء، هنيئًا لها". بينما قالت أخرى: "الله لم يأمرنا أن نكتم غيظنا وقهرنا وغيرتنا ونعبر ضدها باحتفال مصطنع، الله لم يجبرنا أن نضحك وفي داخلنا عبرات البكاء ولا العكس، ولكن أمرنا بالصبر والتصبر على مضض واحتساب الاجر، فمثل هالتصرف يسعد فئة الرجال لأنه يدعمهم ولا يثير في دواخلهم أي مشاعر سلبية، بينما المرأة ما يهمني أمرها بالأصل علشان أشغل تفكيري بها ياعزيزتي هذه حياتها وبكيفها"

وأضافت: "لكن تسعد بروحها مع زوجها وأطفالها وتحتفل براحتها.. لكن لا تنشر احتفال سعادتها للعالم بهدف يقتدون بها "لا داعي لكل هذا الاصطناع والتمثيل ولا أحد دخل في حياتها حتى تظهرها للعامة".