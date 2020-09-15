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عدن - ياسمين التهامي - تحذير إسرائيلي: مخطط لضرب قاعدة الملك خالد السعودية!.. تنطلق الصورايخ من هذه الدولة العربية وتمر عبر دولة خليجية !

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جديد اب برس

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الباحث والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، أثارت جدلا واسعاً يحذر فيها المملكة العربية السعودية من “مخطط” يهدد أمنها، زاعما أن العمل يتم عليه من قبل الحرس الثوري الإيراني وباستخدام الأجواء الكويتية، في محاولة منه لخلق حالة من الفتنة بين السعودية والكويت.

“كوهين” في تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن” قال ما نصه: “الأشقاء في المملكة العربية السعودية.. هناك أنباء عن مخطط للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي لقصف قاعدة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن من البصرة عبر الأجواء الكويتية. وتابع مزاعمه:”وذلك عن طريق طائرات الدرون المطورة في إيران الحذر جدياً حفظكم الله”. وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث كوهين، وسخروا منه حيث يحاول خلط الأوراق، وتركيز الضغوط على دولة الكويت التي ترفض الانصياع للضغوط الإسرائيلية والإماراتية ، للتطبيع مع دولة الاحتلال. وعلق أحد المغردين على تغريدة كوهين ليكشف خبثه ومكره بالتحريض ضد شعب الكويت وبث الفتنة بين البلدين، حيث قال: ” إخواني الكويتيين هذا يريد يشعل قلوب شباب الخليج عليكم، اذكروني جيدا راح أصير حمله كبيرة ضدكم مشابهه للحملة التي حصلت على قطر و سيجعلونكم إرهابيين و مخربين ومهددين للأمة العربية لأنكم رفضتم التطبيع فاحذروا يا إخواني الكويتيين”. وكانت دولة الكويت وعبر مواقف عديدة أكدت على رفضها التام والكامل لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تطبيعها مع كل من الإمارات بتاريخ 13 أغسطس 2020، والبحرين بتاريخ 11 سبتمبر 2020، وبرعاية أمريكية، في خطوة مثلت خيانة تاريخية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله، بحسب ما عقبت القيادة الفلسطينية. المصدر: وطن