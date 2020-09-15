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عدن - ياسمين التهامي - تحذير خطير.. هذا ما يحدث لجسمك عند احتباس البول !

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اس البول مشكله شائعة يواجهها الرجال والنساء على حد سواء، ولكنها تكون أكثر شيوعًا في الرجال، وتختلف أسباب حدوث احتباس البول بين الجنسين نظرًا للاختلافات التشريحية للجهاز التناسلي والبولي، وفي هذه المقالة سنستعرض لك كل ما ترغبين بمعرفته عن احتباس البول عند النساء . احتباس البول عند النساء الاحتباس البولي عند النساء غير شائع،آ ويحدث بنسبة أقل بكثير من الرجال، وهو عدم القدرة على تفريغ المثانة، وقد يكون حاد مع ألم في منطقة العانة، أو مزمن وعادًة غير مؤلم، وكثيرا ما يكون احتباس البول عند الإناث عابرًا دون سبب واضح، مما يجعل إدارة هذا المرض أكثر تحديًا. أسباب احتباس البول عند النساء أسباب تشريحية تشمل الأسباب التشريحية: ضيق مجرى البول. الأجسام الغريبة. حصوات المثانة. الإمساك. سرطان الإحليل أو قناة مجرى البول. الأورام الليفية الرحمية. انسداد فوهة المثانة. هبوط عضلات الحوض. سرطان عنق الرحم. الجراحة المعالجة لسلس البول تؤدي لاحتباس البول في 2.5 – 24٪ من الحالات. تضييق مجری البول ( الاحليل) هو سبب شائع لاحتباس البول في النساء بعد سن اليأس، حيث يؤدي القصور الهرموني إلى ضمور المجرى البولي، والأسباب الأخرى لضيق مجرى البول تشمل التندب بعد الجراحة أو الأجهزة، أو التليف مع التهاب مزمن. آ الاحتباس البولي قد يكون من أعراض سرطان الإحليل، وتشمل الأعراض الأخرى: البول المدمم (المصحوب بالدم)، وآلام الحوض، أعراض انسداد مجرى البول والتهيج، وفقدان الوزن والشعور بالضيق، وعند الفحص غالباً ما يتبين الطبيب كتلة صلبة في مجرى البول أو على جدار المهبل الأمامي، ويتم تأكيد التشخيص عن طريق الخزعة. أسباب وظيفية عصبية تشمل الأسباب الوظيفية العصبية لاحتجاز البول لدى النساء أمراض الدماغ والحبل الشوكي التي يمكن أن تكون خلقيّة أو ورمية أو تنكسية أو التهابية أو وعائية، على سبيل المثال: إصابة الحبل الشوكي، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومتلازمة ذيل الفرس ومتلازمة فاولر. أسباب أخرى وتشمل هذه التهاب المثانة اليوزيني eosinophilic cystitis، وعدوى فيروس الهربس البسيط (HSV)، وتخدير فوق الجافية، ومضادات الكولين، وعدوى المسالك البولية (UTI)، وبعد الولادة. أعراض احتباس البول عند النساء قد تشمل أعراض احتباس البول الحاد ما يلي وتتطلب عناية طبية فورية: عدم القدرة على التبول حاجة ملحة للتبول مع الألم. ألم أو انزعاج في أسفل البطن انتفاخ البطن السفلي أما أعراض احتجاز البول المزمن فتشمل: تكرار التبول أي بمعدل ثماني مرات أو أكثر في اليوم مشكلة في بدء التبول تيار البول ضعيف أو متقطع حاجة ملحة للتبول دون نجاح يذكر عند محاولة التبول الشعور بالحاجة للتبول بعد الانتهاء من التبول انزعاج متوسط والمستمر في أسفل البطن والمسالك البولية تشخيص احتباس البول عند النساء يتم تشخيص احتباس البول اعتمادًا على التاريخ الطبي السابق، والفحص البدني، كما يمكن استبعاد التهاب المسالك البولية أو تأكيده عن طريق تحليل البول، وتشمل الفحوصات الإضافية الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب. المصدر: كل يوم معلومة طبية