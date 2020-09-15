شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تكشف عن "كنز ضخم" عثرت عليه كتائب الشهيد عزالدين القسام قبالة غزة!! (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجزيرة تكشف عن "كنز ضخم" عثرت عليه كتائب الشهيد عزالدين القسام قبالة غزة!! (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

برنامج "ما خفي أعظم"، الذي بثته قناة الجزيرة الأحد، عن عثور "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، على مئات القذائف في سفينتين بريطانيتين غارقتين قبالة غزة. وسلط البرنامج التحقيقي خفايا التحالف القائم بين دول عربية والاحتلال الإسرائيلي لحصار المقاومة في غزة، ومنع إمدادات السلاح عنها. وكشف البرنامج لأول مرة عن عثور "القسام" على كمات كبيرة من الذخيرة في السفينتين الحربيتين، فضلا عن نجاحها بتصنيع صواريخ جديدة من مخلفات القذائف التي أطلقها الاحتلال على غزة في حرب 2014. آ وقال أحد أفراد سلاح الهندسة في "القسام"، ويدعى "أبو سلمان": "قمنا بفحص القذائف البريطانية التي عثرنا عليها في عمق البحر بعد إعادة تدويرها على يد كتائب القسام، وأجرينا تجربة على سقف إسمنتي مسلح بسمك 40 سم، وكانت النتيجة تدمير الهدف بالكامل". كما أشار إلى أن قاعدة "برنيس" المصرية التي افتتحت في كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعم إماراتي وبتنسيق إسرائيلي، على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كان الهدف منها قطع أي إمدادات لغزة. آ ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الدول الثلاث. وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خلال البرنامج، إن أحد الأهداف الاستراتيجية لـ"صفقة القرن" الأمريكية هو "سلاح المقاومة ونزعه". آ وكشف هنية عن رفض حركته "لطلب من الإدارة الأمريكية الحالية، خلال الأشهر الأخيرة، لإجراء لقاء معها للحديث عن حماس ووضع غزة". ‎ وتابع بأن "حماس تدارست الموضوع، لكن وجدت أن هذا الحوار مسموم له علاقة بسلاح المقاومة وصفقة القرن، ورفضنا اللقاء". وعن الدعم للمقاومة الفلسطينية، قال إن "أي دعم من أي دولة، بمن فيهم إيران، (هو) دعم غير مشروط.. حماس لا تقبل أي شروط مقابل الدعم، وحماس ليست في محور معادي لمحور في المنطقة". وأضاف أن واشنطن أكدت أن أحد الأهداف الاستراتيجية لـ"صفقة القرن" هو "بناء تحالف إقليمي تكون إسرائيل جزءا منه، وأن تعتبر فصائل المقاومة عدوا مشتركا، وإسرائيل جارة وصديقة، بل وحليفة". وعن دور السودان في دعم المقاومة الفلسطينية، قال إنه "شكل أحد دعائم المقاومة الفلسطينية، لذلك استُهدفت مبكرا، سواء كان بالحصار (الأمريكي) أو القصف السياسي والاقتصادي". وشدد هنية على أن إسرائيل فشلت في نزع سلاح المقاومة، وفشلت في حصار المقاومة، رغم كل ما تقوم به من تطبيع واتفاقيات مع قوى دولية، ووضع الحركة على قائمة الإرهاب وشيطنة الحركة وسلاح المقاومة. وتابع بأن "الاحتلال لن يحقق أهدافه، بدليل أن المقاومة في حالة صعود وقدراتها في حالة اتساع"