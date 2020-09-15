شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تسمح بدخول المقيمين واصحاب تأشيرة الزيارة إلى المملكة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تسمح بدخول المقيمين واصحاب تأشيرة الزيارة إلى المملكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

السلطات السعودية العديد من الشروط الواجبة للسماح بدخول الأجانب إلى المملكة، سواء ممن يعملون بها أو من أصحاب التأشيرات الجديدة والزيارات. وأعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن شروط السماح لغير المواطنين للدخول المملكة"، وذلك في أولى أيام تنفيذ قرار إعادة تسيير الرحلات الدولية الجوية جزئياً لفئات مستنثاة. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، بعد انطلاق أولى الرحلات الدولية. وشدد الهيئة السعودية على أن ضوابط المرحلة تشمل "عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار". وأشار البيان، إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص الـ(PCR) السلبي، لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وبينت الهيئة، أنها "ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة". وحددت وزارة الداخلية السعودية، أمس الإثنين، فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها اعتبارًا من السادسة صباح اليوم، مؤكدة أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة. كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، 7 شروط لنقل المسافرين إلى المملكة، من بينها: إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام. وألزمت الخطوط السعودية ألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية