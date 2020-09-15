شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تتوقع الإطاحة بهؤلاء الحكام العرب! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن تبيع الولايات المتحدة أسلحة متطورة للإمارات، ومن تغير الحكم في الإمارات ودول خليجية أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك "تخوفا لا يعبر عنه بشكل علني بأن تتولى حكومة أخرى مقاليد الحكم في الإمارات ودول خليجية أخرى". ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: "حاليا نحن نستفيد من رياح السلام، لكننا نعيش في منطقة غير مستقرة قد تغير الرياح فيها اتجاهها بسرعة. لذا نحرص دائما على أن نكون متقدمين بخطوة واحدة على الأقل مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة". ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون بشكل خاص من صفقات بيع محتملة لمقاتلات إف 35 للإمارات، ما قد يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة "يقلل من التفوق الاستراتيجي النوعي لإسرائيل". المصدر: "إسرائيل هيوم"

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