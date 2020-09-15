لأول مرة في السعودية : فتاة تبث على حسابها في مواقع التواصل حفل زواج زوجها من إمرأة اخرى.. ولكن في منتصف الحفل صدمت الجميع بمفاجأة أشعلت الوطن العربي بأكمله ولم يتوقعها أحد.. شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في السعودية : فتاة تبث على حسابها في مواقع التواصل حفل زواج زوجها من إمرأة اخرى.. ولكن في منتصف الحفل صدمت الجميع بمفا... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة وصفت بالفريدة والنادر حدوثها ، احتفلت مواطنة سعودية بزواج زوجها من امراة اخرى، في حفل صغير تسودة المحبة والالفه.

ونشرت المواطنة السعودية وتدعى " شوق الدويني " مقطع فيديو على حسابها في تويتر، وثقت خلاله احتفالها واطفالها بزوجة والدهم الجديدة

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ويظهر بالفيديو الذي شهد تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، تجهيزات الحفل الذي أعدته السيدة شوق الدويني لزواج زوجها، ومن بينها قالب كيك كُتبت عليه “ألف مبروك الملكة، زوجتك أم عُمر”.

وعلقت شوق الدويني على المقطع قائلة: “هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية”.



وقد اثار الفيديو الذي نشرته شوق الدويني جدلا واسع بين الناشطين الذين انقسموا مابين مؤيد ومُعارض لتصرفها.

وانتقلت قصة شوق الدويني من مواقع التواصل الاجتماعي الى وسائل الاعلام المرئية والمقروأة، حيث ظهرت في مداخلة هاتفية عبر برنامج “سيدتي” على فضائية “روتانا خليجية” وقالت إنها شعرت بالصدمة حين تزوج زوجها، وأكدت أنها علمت بعد عقد القران.

واضافت الدويني: “خططت لزواج زوجي منذ 4 سنوات، وعملت عليه، لذا تقبلت الأمر حين علمت به، وذلك لأنني أقيم في المدينة المنورة، بينما يقيم زوجي في مكان عمله منذ 6 سنوات، وأنا لا أريد ترك المدينة، فلم يكن هناك خيار أمامي سوى قبول زواجه”.

وحول أطفالها قالت: “جعلتهم يباركون لوالدهم، وغدا سيكون لهم أخوة من الثانية وسيكونون عزوةً لهم، ولا أريد زرع الضغينة والحقد بينهم من الآن”.

وفي إجابتها عن هديتها له، قالت “أم عٌمر”: “هديتي لزوجي أولا القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمت له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلا على عسل”.

وتعد مبادرة شوق الدويني نادرة الحدوث في الوطن العربي بشكل عام، حيث يعتبر ارتباط الزوج بامرأة اخرى جريمة في نظر زوجته الاولى، ولا تتسبب ذلك كثيراً من النساء.

يشار الى ان المملكة العربية السعودية تعاني من ارتفاع كبير في العنوسة، حيث اظهرت اخر احصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الإناث السعوديات من إجمالي السكان السعوديون 49.01%، وأن عدد الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر في المملكة هي 2.261.946 أنثى سعودية أي أكثر من إجمالي السكان السعوديون بنسبة 34.12%، بينما جاء عدد الإناث اللاتي تزوجن عند أعمار أقل من أو تساوي 32 سنة أي نسبة 97.2%، بينما جاءت نسبة الإناث السعوديات اللاتي قد تزوجن عند أعمار تزيد عن 32 سنة هي 2.8%.

وتأتي نسبة العنوسة بين السعوديات حوالي 10.07% بين كل 10 من الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر، هناك واحدة يمكن أن توصف أنها بلغت سن العنوسة.