شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تتذكرون نجم مسلسل باب الحارة مصطفى الخاني "النمس" شاهدو كيف رد على متابعيه حول علاقتة الفاضحة بإبنة مخرج المسلسل بعد ان نشر ص... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعاد الفنان السوري مصطفى الخاني ذكريات طفولته من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام". وبدا فيها في سنواته الأولى وهو يقف على أرجوحة ويضع على رأسه قبعة من القش.

وأكثر ما لفت أنظار المتابعين هو الشبه الكبير بين ملامحه القديمة وتلك الراهنة. وهو ما أشارت إليه الكثير من التعليقات ومما جاء فيها: "بتضل نمس" و"شخصية مميزة من انت وصغير الله يسعدك".

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كما تتطرق المتابعين الى سؤال مصطفى الخاني عن علاقته بإبنة المخرج لمسلسل باب الحارة ليرد على الشائعات حول علاقته بها.

يشار إلى أن الخاني عرف بدور النمس في المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة".