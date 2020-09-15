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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطة صنعاء تصدر الحكم بإعدام مدير شركة صرافة بالعاصمة..وهذا السبب

قضت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء باعدام، مدير شركة الكهالي للصرافة ، محمد الكهالي قصاصا “رميا بالرصاص او ضربا بالسيف” بعد ادانته بقتل اخويه فائز، وكهلان،

بمنزلهما منتصف يوليو الماضي، في واحدة من جرائم القتل الصادمة التي وثقها الجاني للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان المدان بالاعدام قد قتل اخويه في منزل الاسرة في منطقة 45 , وقام الجاني بتوثيق جريمته ونشرها على صفحته بالفيس بوك .

وادعى القاتل ان يعاني من حالة نفسية , غير انه اخضع للفحص الطبي .