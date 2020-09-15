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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا ما سيحدث بعد ساعات من الآن في جامعة صنعاء والمواطنين يترقبون النتيجة

يخوض ألف و912 طالب وطالبة غدا الأربعاء امتحان القبول والمفاضلة للمنافسة على 370 مقعداً دراسياً في كلية الهندسة بجامعة صنعاء للعام الجامعي 2020 -2021م. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاختبارات التي تشمل تخصصات “هندسات كهربائية ومدنية ومعمارية وميكانيكية وميكاترونكس” ستجري على مدى يومين بواقع أربع فترات في اليوم الواحد. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: هذا ما سيحدث بعد ساعات من الآن في جامعة صنعاء والمواطنين يترقبون النتيجة ضربة مؤلمة للحوثي.. ضبط “خلية حوثية” خطيرة تتبع “الحرس الثوري” الإيراني.. والكشف عن عددهم والمضبوطات بحوزتهم تناول هذه الوجبة على الريق او على العشاء لأنها تعيد لك الحيوية والنشاط وتحمي القلب وتكافح كل أنواع السرطانات السلطات السعودية تسمح بدخول المقيمين واصحاب تأشيرة الزيارة إلى المملكة حيلة ماكرة للحكومة البحرينية لتهدئة غضب الشعب البحريني من التطبيع مع اسرائيل Advertisements موقع اسرائيلي يؤكد ان بنود الاتفاق بين اسرائيل والامارات والبحرين مختلفة تماما عن الاتفاق مع مصر والاردن ويكشف اخطر بند سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا جديدا يشمل العمانيين والمقيمين ( نص المرسوم ) السعودية تسمح بخفض رواتب العمال بواقع 40 في المائة وجبة شهيرة يحبها الصغار والكبار لكنها مدمرة للصحة وتسبب امراض خطيرة .. تعرف عليها اليمن تقطع علاقتها كليا مع الامارات أول دولة خليجية تعلن رسميا منع اليمنيين من دخول أراضيها الداخلية السعودية تسمح بعودة أداء مناسك العمرة وأشار إلى أن الاختبارات تجري بطريقة إلكترونية عبر أجهزة الكمبيوترات المحمولة المخصصة لكل طالب، وتم وضع فيها بنك اسئلة ونماذج متعددة ويتمكن من خلالها الطالب من معرفة نتيجته فور إكمال الاختبار مباشرة. ولفت الدكتور القاسم إلى أن امتحان القبول حددت لها ثالث مراكز اختبارية بكليات” الحاسوب والهندسة والتربية”.. مبيناً أن الحد الأدنى لمعدل القبول في هذين التخصصين 80 بالمائة من معدل الثانوية العامة القسم العلمي.

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