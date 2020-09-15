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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضربة مؤلمة للحوثي.. ضبط “خلية حوثية” خطيرة تتبع “الحرس الثوري” الإيراني.. والكشف عن عددهم والمضبوطات بحوزتهم

أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية حوثية، تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني على متن قارب في عرض البحر الأحمر.

اعترضت قارب أفراد الخلية

وقال الإعلام العسكري في بيانٍ له: “إن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، اعترضت قارب أفراد الخلية، وعددهم أربعة أشخاص، بتاريخ 7 مايو 2020، في عرض البحر قبالة منطقة (ذوباب) مضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف ثريا، وجهاز تحديد المواقع ماجلان”.

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ضربة مؤلمة للحوثي.. ضبط “خلية حوثية” خطيرة تتبع “الحرس الثوري” الإيراني.. والكشف عن عددهم والمضبوطات بحوزتهم

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التوجُّه لإيران وفق خطة

وأكد أن “الميليشيا الحوثية كانت كلفت الخلية بالتوجُّه لإيران وفق خطة، تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات، وصولًا لميناء بندر عباس في مهمة التدريب البحري، ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب (صمبوق كبير)”.

وختم البيان، بأن “مسؤول خلية تهريب الأسلحة سبق أن سافر إلى إيران مع مجموعة مكونة من 4 أفراد على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، وتلقى معهم تدريبات مختلفة على يد الحرس الثوري الإيراني لمدة شهر ونصف الشهر”.