محور تعز يعلن بدء صرف راتب شهر مايو للشهداء والجرحى

أعلنت قيادة محور تعز، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف راتب شهر لمنتسبيها المقيدين على كشف الحالات، وذلك عبر مصرف الكريمي.

ونقل المركز الإعلامي عن مندوب قيادة المحور، العقيد فؤاد شمسان، قوله إن "عملية صرف راتب شهر مايو 2020 م، للمقيدين على كشف الحالات والذي يشمل كبار السن والشهداء والجرحى والأسرى، بدأت اليوم الموافق 15 سبتمبر".

يأتي هذا بعد توقف للرواتب للشهر الرابع على التوالي؛ وذلك بعد سيطرة مليشيا الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، ومؤسسات الدولة أهمها البنك المركزي اليمني.

وتشهد العملة اليمنية في مناطق سيطرة الشرعية انهيارا غير مسبوقا، للمرة الأولى منذ عامين، حيث تجاوز سعر الدولار 800 ريال للدولار الواحد.