شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 حالات إصابة بكورونا جميعها في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها في محافظة حضرموت .

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وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل (4) حالات شفاء منها ثلاث حالات في حضرموت، وحالة واحدة في شبوة .. مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة لليوم .

وبذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (2016) منها (583) وفاة و(1219) تعافي