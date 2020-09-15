طيران العدوان يشن 16 غارة على عدة مناطق بمحافظة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 16 غارة على مناطق متفرقة من محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديريتي ماهلية والعبدية، وغارة على مديرية رحبة. وأشار إلى أن الطيران شن خمس غارات على مديرية مجزر.

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