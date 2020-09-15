قصف سعودي على شدا بصعدة يودي بحياة مواطن يمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة



استشهد مواطن ، اليوم الثلاثاء، في قصف سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف مديرية شدا بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد مواطن وتضرر عدد من المواطنين.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة.

وخلال هذا الأسبوع كثف الجيش السعودي من استهداف المواطنين في القرى الحدودية .. حيث استشهد مواطن يوم أمس في قصف صاروخي سعودي على مديرية شدا وأصيب مواطن آخر يوم السبت الماضي في قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.. أما يوم الجمعة الفائت فقد استشهد مواطن وأصيب اثنين آخرين واستشهد مواطن أيضا بنيران حرس الحدود السعودي في الرقو بمديرية منبه الحدودية.