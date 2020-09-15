العميد سريع بعد 2000 يوم من العدوان : معنويات الأبطال في مختلف الجبهات عالية والقادم أقوى وأعظم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية نجحوا في الصمود خلال 2000 يوم من العدوان وقادرون على الصمود أربعة آلاف يوم بل وأكثر من ذلك.

وقال العميد سريع في سلسلة تغريدات بمرور ألفين يوم من العدوان على اليمن” التحية لقائد مسيرتنا الجهادية ورمز حريتنا السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، فبإرادته وإدارته، ها نحن اليوم نتجاوز مسيرة 2000 يوم من الصمود بعد أن كان قد توقع الكثير أننا لن نتمكن من الصمود حتى لمدة 100 يوم فقط، والله يفعل ما يريد”.

وأكد أن معنويات الأبطال في مختلف الجبهات عالية والقادم أقوى وأعظم، فاليمن يستعيد ذاته بدحر الغزاة والمحتلين ويحقق سيادته واستقلاله بتحرير كل شبر من أراضي الجمهورية.

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وتساءل” كيف كان الوضع خلال 100 يوم الأولى من العدوان وكيف كان الوضع مع مرور 1000 يوم من العدوان، وكيف هو اليوم بعد مرور 2000 يوم من العدوان؟ فليحيا اليمن عزیزا كريما مستقلا “.

وحيا متحدث القوات المسلحة، الأحرار من أبناء الشعب اليمني لصمودهم وثباتهم وصبرهم ودعمهم لأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف جبهات العز والمجد والكرامة.

واختتم العميد سريع تصريح بالقول” اليمن قال كلمته خلال ألفين يوم من العدوان بأن معركة الحرية والاستقلال مستمرة حتى تحرير البلاد ودحر الغزاة والمعتدين وأذنابهم من العملاء والخونة والمرتزقة”.