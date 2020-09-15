شكرا لمتابعة خبر عن المتحولة جنسياً جويل بدر تعلن زواجها وعريسها من بلدة جنوبية " فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جويل بدر على صفحتها عبر انستغرام مقطع فيديو يظهر فيه حبيبها "حسين نجدي" وهو يتقدم للزواج منها.

وقد ركع نجدي أمام حبيبته حاملاً باقة من الورود، إضافة إلى بالونات وخاتم الزواج ليقدمه لها، لتأخذه جول وترتديه في إصبعها، معلنةً موافقتها على الزواج منه.

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وتمكن حسين نجدي من خطف أنظار المتابعين بسبب جماله، ولفتت بدر إلى انه سيكون هناك حفل زفاف كبير، مشيرة الى ان حبيبها حارب كثيرا من اجلها، وليس عنده أية مشكلة بالكلام الذي يقوله الناس كونها انسانة مصححة جنسيا.

كذلك نشرت جويل فيديو يظهر فيه احتفال عائلي صغير لمناسبة ارتباطها بحسين نجدي.

يذكر ان العريس من هو من بلدة صريفا قضاء صور.