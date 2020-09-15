شكرا لمتابعة خبر عن هدير الهادى راقصة التيك توك تأجيل محاكمتها لجلسة 13 أكتوبر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

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|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�ررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة. وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها. وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها. جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.