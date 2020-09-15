شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : يهاجمون آخر معاقل الشرعية في المناطق الجنوبية لمحافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقالت مصادر، ان الحوثيين هاجموا مناطق الجوبة، اخر مديريات مارب الجنوبية، في خطوة تشير إلى قرب سيطرة الحوثيين على المدينة اخر معاقل الاصلاح والشرعية.

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وقالت مصادر محلية، أن عناصر الحوثي تقدمت إلى منطقة نجد المجمعة في الجوبة ، وسيطرت ايضاً على محطة بحيبح وشعب غبار وجبل القوبيل بعد فرار مجندي الاخوان الذين لاذوا بالفرار تاركين ورائهم معدات عسكرية ومؤن وتجهيزاتهم المختلفة حتى من الطعام والشراب.

كما تشير المصادر ذاتها الى تقدم قوات صنعاء وتوغلها في منطقة المزاحم المتاخمة لمدينة مأرب .