شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين : اليمن ستكون بلا إتصالات ولا انترنت قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثيين، ان منظومة الاتصالات والإنترنت قد تخرج عن الخدمة بسبب انعدام المشتقات النفطية لمؤسسة الاتصالات.

وقالت مصدر بحكومة الحوثيين، ان المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات، من النفط على وشك النفاذ، وهو ما قد يتسبب بتوقف السنترالات ومحطات التراسل وتوقف الصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات.

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وأَضاف في حديث نقلته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إن اصرار “التحالف” على احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف انشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل حد وصفها .

وأوضح أن توقف خدمات الاتصالات سيلحق أضرار كبيرة بين شرائح المجتمع، ناهيك عن توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة سوف تزيد من معاناة الشعب اليمني.حسب قوله