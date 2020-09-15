شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي يختتم زيارتة للرياض بعد رفض الرئيس هادي لقائه .. وهذا ما قاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث، زيارته الرسمية للعاصمة السعودية الرياض، والتي استمرت ليوم واحد.

وفي تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قال غريفيث إنه عقد أثناء الزيارة اجتماعات "بنّاءة" مع وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، ورئيس مجلس النواب، سلطان البركاني لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة "الإعلان المشترك ".

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وأضاف أن المناقشات ركزت أيضاً على العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب وما حولها، خاصة أن مأرب تمثل ملاذًا آمنًا لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين.

كما التقى غريفيت بنائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وسفير السعودية باليمن، محمد آل جابر.

ورحّب البمعوث الاممي بالتقدم الذي تمّ إحرازه نحو تنفيذ ‎اتفاق الرياض، وناقش طرق التحرّك نحو حلّ سياسي شامل في ‎اليمن.

وجدد المبعوث الأممي تشديده على ضرورة وقف الهجوم على مأرب.

ولم يلتقي غريفيث الرئيس هادي او نائبه او رئيس الحكومة المكلف، وقالت مصادر مطلعة ان الرئاسة والحكومة رفضت لقاء المبعوث بسبب الصمت الاممي بشأن اتفاق استوكولهم الخاص بالحديدة واستغلال الحوثيين له وتصعيدهم الكبير في جبهات اخرى ابرزها مأرب.