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عدن - ياسمين التهامي - لن تتناول وجبة ‘‘الأندومي’’ بعد اليوم .. تعرف على أضرارها ومخاطرها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نت تعيش حياة كثيرة الاشغال وترغب في وجبة سريعة تسد الجوع وتغني الشهية بدهونها الجذابة للسان فربما تكون المعكرونة سريعة التحضير أو الأندومي هي صديقتك المفضلة لسهولة طهوها الذي يستغرق دقائق معدودة ولكن لهذه اللذة اللحظية أضرار قد تكون خطيرة على الصحة ولتتعرف على أضرار الأندومي تابع مادتنا التالية. ما هي المعكرونة سريعة التحضير؟ وجدت المعكرونة سريعة التحضير (Instant Noodles) أو الأندومي في اليابان عام 1958 على يد مخترعها موموفوكو أندو (Momofuku Ando) [1]. آ آ تمكن موموفوكو من إنتاج كميات ضخمة من الأندومي آلياً في كل مراحل التصنيع. بدءاً من صنع المعكرونة وتبخيرها وإضافة التوابل وثم تجفيفها ببخار الزيت. لتصل الأندومي إلى المستهلك جاهزة للأكل خلال دقيقتين مع الماء المغلي. حظي خط إنتاج الأندومي بشعبية كبيرة وزادت المنافسة على إنتاجه وأصبح سوقاً متنامياً. سعت اليابان إلى الحفاظ على جودته عن طريق تطبيق المعيار الزراعي الياباني ووضع تاريخ التصنيع على المنتج. ازدهرت صناعة الأندومي وأطلقت النكهات المختلفة الملائمة للأذواق المتنوعة. تباع الأندومي اليوم حول العالم على شكل عبوات فردية أو أكواب وأوعية تحتوي المعكرونة المعدة مسبقاً وتختلف مكوناتها من شركة لأخرى ولكن تشترك جميعها في المكونات النموذجية التالية [2]: المعكرونة الدقيقة. الملح. زيت النخيل. عبوات النكهة التي تحتوي الملح والتوابل وغلوتامات أحادية الصوديوم (Monosodium Glutamate). تعد الأندومي وجبة شهية وشعبيةآ سيئة لك" سيئة لكات تالية الياباني ووضع تاريخ التصنيع على المنتجآ جداً خاصة بين الأطفال والمراهقين ولكن يجب مراقبة استهلاك هذه الوجبة السريعة. تعتبر أضرار الأندومي جدية وأحياناً خطيرة على الصحة هذه الأضرار هي [3] [4]. آ آ آ قد تسبب الأندومي السرطان: لا يستطيع الجسم هضم الأندومي بالسرعة الكافية فتشكل ضغطاً علىآ الجهاز الهضمي. يحتاج جهاز الهضم إلى ساعات لتكسيرها بحالة تسمى بطء الهضم التي تعني الاحتفاظ بالأطعمة لفترة طويلة في الأمعاء مع المواد الكيميائية والمواد السامة في الجسم مثل بعض مواد حفظ الأندومي المسرطنة. تزيد الأندومي من خطر الإصابة بأمراض القلب: وجدت دراسة أن النساء اللواتي يتناولن الأندومي بصورة منتظمة عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 68%. تعرف هذه المتلازمة بأنها مجموعة أعراض مثل السمنة المركزية وارتفاع ضغط الدمآ وانخفاضآ الكوليسترول الحميد. كل هذه الأعراض تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أوآ السكري. تحتوي الأندومي نسبة عالية من الملح: الأندومي غنية بالملح الذي يحتوي الصوديوم المرتبط بارتفاع ضغط الدم العامل الرئيسي لارتفاع معدلات الوفيات. تسبب الأندومي سوء التغذية عند الأطفال: تعتبر المعكرونة سريعة التحضير مصدراً فقيراً جداً للعناصر الغذائية الأساسية ما يجعلها غذاءً سيئاً للأطفال. يسبب تناولها بكثرة نقص التغذية وقلة حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الأطفال. تسبب الأندومي السمنة: تصنع الأندومي من الدقيق المكرر الذي يسبب استهلاكه بكميات كبيرة حدوث السمنة وبشكل خاص بين الأطفال وقد تستمر السمنة إلى ما بعد البلوغ. ترتبط الأندومي بالسكتة الدماغية: وجدت دراسة ارتباط ارتفاع تناول المعكرونة سريعة التحضير بصورة متكررة في اليابان؛ بارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنآ السكتة الدماغية. قد تسبب الأندومي كذلكآ أمراض الربوآ والقلق والإسهالآ في حال استهلاكها لفترة طويلة. القيمة الغذائية للأندومي تحتوي حصة من المعكرونة سريعة التحضير باللحم البقري على العناصر الغذائية التالية[2]: السعرات الحرارية: 188. الكربوهيدرات: 27 جرام. إجمالي الدهون: 7 جرام. الدهون المشبعة: 3 جرام. البروتين: 4 جرام. الألياف: 0.9 جرام. صوديوم: 861 ملغ. الثيامين (Thiamine): 43٪ من الحصة اليومية. الفولات (Folate): 12٪ من الحصة اليومية. المنغنيز: 11٪ من الحصة اليومية. الحديد: 10٪ من الحصة اليومية. النياسين (Niacin): 9٪ من الحصة اليومية. الريبوفلافين (Riboflavin): 7٪ من الحصة اليومية. الجدير بالذكر أن كل عبوة أندومي تحتوي حصتين. مراحل صناعة الأندومي تتكون المعكرونة سريعة التحضير من الدقيق والنشا والماء والملح أو بديل الملح وتصنع على عدة مراحل في المصانع الخاصة وتختلف عن النودلز التي تعد وجبة أسيوية قديمة تصنع على اليد ونلخص مراحل صناعة الأندومي بالتالي[5]: تحضير العجينة: تصنع العجينة بإذابة خليط دقيق القمع والماء مع نوع أخر من الدقيق تحدده الجهة المنتجة وقد تكون الحنطة السوداء مثلاً. ثم خلط العجينة مع النكهة ويتم ذلك بإذابة الملح والنشا في الماء ثم إضافته إلى الدقيق وتركه حتى يتخمر وينضج. بعدها تعجن في آلات خاصة تحولها إلى حزام عن طريق مد العجينة في بكرتين تُكرر عملية المد إلى أن تصبح ذات قوام خيطي ومطاطي. التجفيف: تجفف المعكرونة بالقلي أو بالتجفيف بالهواء الساخن وفي حال القلي توضع خيوط المعكرونة بالزيت لمدة 1-2 دقيقة عند درجة حرارة 140درجة مئوية. تسحب عملية القلي نسبة 30 % من الرطوبة لتترك العجينة بحوالي 2% من الرطوبة. يستخدم في القلي زيت النخيل أو زيت بذور القطن ثم تترك المعكرونة لتجفف في الهواء الساخن لمدة 30 دقيقة. يسبب التبخر السريع للماء في خيوط الأندومي إلى تشكل مسام ما يساعد على سرعة الطهي عند تحضيرها في المنزل. التغليف: تبرد المعكرونة بعد التجفيف وتغلف بأكياس غير منفذة للهواء والماء. قد توضع في عبوة وثم تضاف إليها أكياس التوابل وفقاً للنكهة المحددة فهناك طيف واسع من النكهات المضافة. تتراوح مدة صلاحية المعكرونة سريعة التحضير من 4 إلى 12 شهراً حسب بيئة التخزين. آ آ في الختام..آ حصدت الأندومي شعبية واسعة حول العالم بسبب توابلها الجذابة ونكهتها المحببة لدى مختلف الفئات العمرية وانخفاض تكلفتها وسرعة تحضيرها لذلك يحتاج التخلي عنها كوجبة يومية إلى وعي كبير لأن مكوناتها تحمل مخاطر تضر بضغط الدم وتسببآ السرطان. المصادر: [1] مقال "تاريخ المعكرونة سريعة التحضير" منشور على موقعآ instantnoodles.org [2] مقال "هل تعتبر المعكرونة سريعة التحضير ضارة لك" منشور على موقعآ healthline.com [3] مقال "6 تأثيرات جانبية صادمة للمعكرونة سريعة التحضير" منشور على موقعآ pillarsofindia.com [4] مقال "ماذا سيحدث لجسدك عندما تأكل المعكرونة سريعة التحضير" منشور على موقعآ lifehack.org [5] مقال "المعكرونة سريعة التحضير" منشور على موقعآ wikipedia.org

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