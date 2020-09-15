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عدن - ياسمين التهامي - طائرة خاصة تهبط في مطار صنعاء الدولي والحوثيون : سنتحرك بعد قليل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قيادي في جماعة الحوثي أن وفدا من الجماعة سيغادر صنعاء اليوم إلى جنيف لحضور اجتماعات مع وفد الحكومة الشرعية هناك. وقال عبدالقادر المرتضى ‏رئيس ما يعرف باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، التابعة للحوثيين" سنتحرك بعد قليل من مطار صنعاء الدولي إلى ( جنيف) للمشاركة في استكمال النقاشات الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين برعاية الأمم المتحدة". وذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان يوم الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان يوم الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وأبلغ محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي رويترز بأن اللجنة المنبثقة عن حركته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

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