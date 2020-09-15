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عدن - ياسمين التهامي - من قصف قوات الشرعية اليوم فى شقرة بالطيران ((تابع التفاصيل ))

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جديد اب برس

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مصادر عسكرية في الشرعية عن تعرّض قواتها في أبين –الثلاثاء- لقصف جوي من طيران التحالف استهدف مواقعها في منطقة الشيخ سالم وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بقوات هادي، العقيد محمد العوبان، أن الطيران الإماراتي المُسيّر قصف -فجر اليوم- مواقع قوات الشرعية في جبهة الشيخ سالم. وأشار العوبان -في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”- إلى أن القصف الجوي الإماراتي على مواقع قوات هادي تم في وجود اللجان العسكرية للتحالف. داعياً قيادة الشرعية -السياسية والعسكرية- إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه القصف، متسائلاً عن الأسباب التي تجبرها على الصمت عن مثل هذه العمليات التي تستهدف وتقتل جنودها. من جانبه، قال القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، إن قوات اللواءين الأول والثالث حماية رئاسية، المتمركزة في منطقة الشيخ سالم بمدينة شقرة، تعرضت، الثلاثاء، لقصف جوي نفّذته طائرات إماراتية مسيرة. وأضاف الحسني -في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”- أن خمسة أفراد في صفوف قوات الشرعية سقطوا جرحى في الهجوم الذي استهدف مواقعهم من طيران الانتقالي الإماراتي.. مشيراً إلى نقلهم إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة لتلقي العلاج. ولفت الحسني إلى أن القصف تم في الوقت الذي تطالب اللجنة السعودية، المُكلَّفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين الشرعية والانتقالي؛ بالمزيد من الصبر. ويأتي استهداف الطائرات الإماراتية لقوات الحماية الرئاسية، بعد عشرة أيام من استهداف مماثل أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من أحد عشر جندياً في صفوف قوات هادي. وقوبل صمت حكومة هادي وقياداتها العسكرية وعدم إصدارها أي تصريحات توضيحية لمثل هذه العمليات؛ باستياء واسع من قبل قيادات سياسية وعسكرية موالية للشرعية. وكانت مصادر عسكرية كشفت -في وقت سابق- عن قيام القوات الإماراتية بإدخال الطائرات المُسيّرة في عملياتها العسكرية التي تشنُّها ضد قوات الشرعية المتواجدة في محافظة أبين. يُشار إلى أن دولة الإمارات حصلت -مؤخراً- على طائرات إسرائيلية بدون طيار، كانت قد تعاقدت على شرائها قبل عامين، في إطار اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل