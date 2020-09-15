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عدن - ياسمين التهامي - يمني يعثر على حذاء قديمة ويرفض عرض خليجي بيعهن ب1500 دولار !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements احد المواطنين بمديرية ميفعة محافظة شبوة على حذاء قديم في احد الجبال يعتقد بأنها لأحد الرحاله القدامي وهي تحمل قيمة تاريخية مهمة. عرف ذلك بعد العروض المغرية التي حصل عليها مقابل الحصول على الحذاء الاثري . ويحكي المواطن م ل ب، الذي رفض الكشف عن اسمه، فيقول " حصلت على هذا الحذاء صدفة في احدى الحيود في جبال ميفعة واحتفتظت بها لاعجابي الشديد بشكله وصناعتة. ويضيف المواطن قائلا " احد الاصدقاء شاهد هذه الحذاء وطلب مني عرضها على احد المهتمين بالاثار وكانت المفأجاة بانني احتفظ بكنز من التاريخ وله قيمة مادية واثرية كبيرة " . وقال المواطن: " عرض علي احد الاشخاص من دول الخليج مبلغ 1500 دولار من اجل شراء الحذاء ولكني رفضت ان افرط به لأن احد المتخصصيين في التاريخ بشبوة اكد لي ان هذا الحذاء قيمته كبيرة جدا " . و في ختام حديثه أكد المواطن م ل ب، ان تبقى هذه الاثار داخل ارض الوطن انطلاقا من قيمتها واهميتها التاريخية.

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