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عدن - ياسمين التهامي - دول خليجية تفاجئ القادمين إليها وتعلن عن أغرب قرار يتعلق بوفاتهم (تفاصيل)

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جديد اب برس

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ت حكومة سلطنة عمان، عن أقرار قرار يخص القادمين إلى البلاد والذي يتعلق باحتمالية تعرضهم للوفاة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وبحسب بيان صادر عن "هيئة الطيران المدني" في سلطنة عمان؛ فإن السلطنة تلزم كل القادمين للسلطنة بتأمين صحي يغطي العلاج والوفاة بـ"كوفيد-19" لمدة شهر. ويلزم الدليل الإرشادي – "كوفيد-19"، المسافرون القادمون إلى السلطنة، بهذه الإجراءات: المحولين لا يسمح لغير العمانيين بالدخول إلى السلطنة إلا بموجب تصريح مسبق يصدر من وزارة الخارجية، بموجب طلب يقدم عبر سفاراتهم أو الجهة الكفيلة لهم أو الناقلات الوطنية (الطيران العماني وطيران السلام). إلزام جميع الزائرين القادمين بتأمين صحي يغطي تكاليف العلاج والوفاة بكوفيد -19 لمدة شهر واحد، يتم فحص درجة حرارة المسافرين المحولين والقادمين وتوجيه من تظهر عليهم أعراض كوفيد -19 إلى العيادات المخصصة للمعاينة. على المسافرين المحولين الالتزام بالإرشادات والتعليمات (أثناء السفر للمسافرين في المطار والطائرة) الواردة ضمن الدليل الإرشادي. وعلى المسافرين القادمين الامتثال في تقديم الوثائق المطلوبة أو إجراء الفحص الطبي أو الحجر الصحي متى ما طلب منهم من قبل الجهات المختصة. يجب الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي في صالة الجوازات وعند استلام الأمتعة والتفتيش الجمركي، إلزام جميع القادمين إلى السلطنة بتنزيل وبدء إجراءات التسجيل في تطبيق ترصد + في هواتفهم النقالة قبل الوصول. ويتم فحص جميع القادمين للسلطنة مخبريا (PCR) لفترة 1 – 7 أيام مع وضع أسورة اليد الإلكترونية، ولفترة 8- 14يوما مع وضع الأسورة الإلكترونية وحجر لمدة 14 يومًا. يجب على الأجانب القادمين إلى السلطنة إبراز تأكيد الحجز المسبق للسكن وتحمل مصاريف الإقامة خلال فترة 14 يومًا (الحجر الصحي المؤسسي). يسمح للناقلات الوطنية (الطيران العماني وطيران السلام) بنقل المسافرين المحولين، يستثنى طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتطبق عليهم التدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المخصصة لطاقم الطائرة. يستثنى الدبلوماسيون الأجانب العائدون إلى السلطنة من الاشتراطات السابقة عدا شرط الحجر الصحي المنزلي، لا يسمح بدخول المستقبلين إلى صالة القادمين عدا حاملي التصاريح.