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صنعاء - ياسمين الخيامي - أول دولة خليجية تعلن رسميا منع اليمنيين من دخول أراضيها

========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: اليمن تقطع علاقتها كليا مع الامارات أول دولة خليجية تعلن رسميا منع اليمنيين من دخول أراضيها الداخلية السعودية تسمح بعودة أداء مناسك العمرة كوب من هذا المشروب يخلصك من سموم الجسم ويحرق الدهون الأمن الأردني يستدعي زوج الفنانة “ديانا كرزون” في ليلة زفافه تحذير هام من مشكلة خطيرة يمكنها ”محو” الكون بأكمله! شاهد بالفيديو.. السعودية المحتفلة بزواج زوجها بالثانية بطريقة غير متوقعة وتكشف السبب وتوجه رسالة له شاب مصري يصور نفسه داخل “نعش” .. وبعد 5 أيام كانت المفاجأة ! Advertisements قلة النوم يؤدي للإصابة بهذا المرض الخطير حلاقة الطائف.. تخرج عن صمتها وتكشف ملابسات الفيديو المتداول أثناء ممارسة المهنة مع الأولاد وتكشف سبب إغلاق صالونها اول يمني من ابناء هذه المحافظة يدفع 100 ألف ريال سعودي ويحصل على الاقامة المميزة ( صورة + الاسم ) شاهد بالصور: الملك يعرض سيارته للبيع رغم انها محمية من الهجمات النووية ومقابضها مكهربة ( 4 صور ) دار الافتاء تصدر فتوى شرعية يمنع الزوج الزوجة فعل هذا الامر لأنه محرم شرعا عامل يمني بسيط يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير اعجاب الجميع ( صورة ) تحذير للمصابين بالسكري..لا تفعل هذا الشيء ابدا لأنه يشكل خطرا على حياتك الكنز المدفون يكشف أسرار عهد صدام حسين لا يوجد أحد بجواري.. فنانة عمانية شهيرة تعلن إصابتها بمرض خبيث و خطير جدا وحالتها الصحية متدهورة شاهد.. قناة “العربية” تقع في خطأ صادم أثناء عرضها صورة وزير خارجية البحرين!�قر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين، منع دخول اليمنيين، ومواطني دولتين اخريتين، الى اراضيها بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فانه تقرر اليوم إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت، وهي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.

واضافت ان ذلك الاجراء يأتي نظراً لمؤشرات ارتفاع نسبة إصابات كورونا في تلك الدول تم إضافتها للقائمة، وسيتم دراسة ومراجعة القائمة بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

ورغم انحسار وباء كورونا في العالم والمنطقة العربية الا ان قيوده واثاره لازالت مصدر قلق لدى الكثير من دول العالم، لاسيما في ظل عدم اكتشاف علاج فعال لهذا الفيروس الذي فتك بمئات الالاف من البشر منذ مطلع العام 2020



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