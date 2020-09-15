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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تكشف وضع الأجنبي المتزوج من سعودية والأجنبية المتزوجة من سعودي فيما يتعلق ببرنامج نطاقات

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة السعودية أو زوجة المواطن السعودي بنسب التوطين في برنامج ” نطاقات “.

وأوضحت الوزارة أن زوج المواطنة السعودية الغير سعودي وزوجة المواطن السعودي الغير سعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين.



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