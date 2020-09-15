شاهد .. ضبط عملة سعودية مزرورة في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قوات الحزام الامني تضبط عملة مزورة بالعاصمة عدن

عدن/ التوجيهُ المعنوي القسم الاعلامي لقوات الحزام الامني عدن

ضبطت قوات الحزام الامني في القطاع الثاني بقيادة قائد القطاع أحمد الربيعي، اليوم الثلاثاء، كمية من العملات الاجنبية المزورة في مديرية المعلا.

وأفادت عمليات الحزام الامني، إن معلوماتٍ وردت إليهم تفيد بتورط أحد الأشخاص بحوزته عملات اجنبية مُزورة، وتمريرها على المواطنين.

وقال مصدر بعمليات الحزام الامني " في تصريح لـ " ادارة التوجيهُ المعنوي القسم الاعلامي لقوات الحزام الامني عدن

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" إنه بتوجيهات من القائد وضاح عمر قائد قوات الحزام الامني وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من المعلومة بالتعاون مع التحري، تم ضبط عدد من العملات الاجنبية المزورة من فئة (٥٠٠) ريال سعودي.

وأضاف المصدر أنه وخلال التحقيق مع المواطن المذكور أقرّ باشتراكه مع شخص آخر في تداول العملات النقدية المزورة، لافتاً إلى أنه تم رصد المتهم الاخر وفق الإجراءات القانونية.

وبيّن أنه تم ضبط قرابة ١٦ ألف ريال سعودي مُزورة من فئة (٥٠٠) ريال كانت مُعدة للتداول في السوق المحلية مضيفا : "تم ضبط المُتهمين بالاشتراك في عمليات التزوير، وهم: (م، م، ص) ، و(م،ر، ح)".

وأكد المصدر أنه تمت إحالة الموقوفين، العملات المضبوطة إلى الجهات المختصة في ادارة امن العاصمة عدن لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وفق الأصول.

صادر عن ادارة التوجيهُ المعنوي القسم الاعلامي لقوات الحزام الامني عدن