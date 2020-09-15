شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الكشف عن مفاوضات مرتقبة بين الشرعية والحوثي في سويسرا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، ان وفدا سيغادر العاصمة صنعاء على متن طائرة اممية للمشاركة في مفاوضات سويسرا مع الحكومة اليمنية.

الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان الامم المتحدة تضع اللمسات الاخيرة على اجراء ترتيبات لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والمليشيات الحوثية.

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وحسب المصادر، إن "الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان غدا الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وتمارس ضغوطات دولية كبيرة على الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال الدائر منذ سنوات وتخفيف الأزمة الإنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.