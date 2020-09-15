شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الكشف عن مفاوضات مرتقبة بين الشرعية والحوثي في سويسرا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، ان وفدا سيغادر العاصمة صنعاء على متن طائرة اممية للمشاركة في مفاوضات سويسرا مع الحكومة اليمنية.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان الامم المتحدة تضع اللمسات الاخيرة على اجراء ترتيبات لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والمليشيات الحوثية.
وحسب المصادر، إن "الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان غدا الأربعاء إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وتمارس ضغوطات دولية كبيرة على الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال الدائر منذ سنوات وتخفيف الأزمة الإنسانية في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الكشف عن مفاوضات مرتقبة بين الشرعية والحوثي في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.