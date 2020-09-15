شكرا لبحثكم عن خبر جهود جواس ومعوضه تعجل في تسليم متهمين بالقتل في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسليم بقية المتهمين بقتل الحدي والحميقاني وايداعهم سجن زنجبار المركزي عدن Advertisements أكدت مصادر مطلعة بإن بقية المتهمين المتورطين بجريمة قتل الشاب صالح علي صالح الحدي وعلاء الحميقاني تم تسليمهم لامن مديرية زنجبار وتم ايداعهم السجن المركزي. وأشارت المصادر الى نقل المتهمين المتبقين وذلك بجهود بقية القائد عثمان معوضة قائد اللواء 14 صاعقة وقائد محور العند اللواء ثابت جواس. وكانت قوات الامن قد قبضت على متهم بسبب جريمة مقتل الحدي والحميقاني بعد ساعات من وقوع الجريمة فيما فر بقية المتهمين الى منطقة ردفان بمحافظة لحج.

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