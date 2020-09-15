شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تعاود استهداف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

عادوت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، استهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة بأنواع الأسلحة المتوسطة.



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وقالت مصادر محلية في الجاح، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7، وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة بصورة هستيرية.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي خلّف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم لا سيما الأطفال والنساء.

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، أمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة