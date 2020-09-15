شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروري مروع يودي بحياة أسرة يمنية في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أودى حادث مروري مروع بحياة أسرة يمنية في طريق المدينة المنورة.

وقال مصدر مطلع لكريتر سكاي : انه توفي المغترب اليمني عبده يوسف العياني من أبناء محافظه ريمة مديرية كسمه، مع اربعه من أولاده وزوجته في حادث مروري مروع.

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الجدير بالذكر أن الحادث وقع في طريق المدينة المنورة.