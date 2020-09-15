شكرا لمتابعة خبر عن الأمن الوقائي التابع للحوثيين يداهم عدد من المنازل لضباط عسكريين ويقتادهم إلى جهة مجهولة .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر أمنية، في العاصمة صنعاء، ان جماعة الحوثيين اختطفت، عدداً من ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

وبحسب المصادر ، فإن جماعة الحوثيين شنت حملة اختطاف طالت عدداً من ضباط الأمن بعد مداهمة منازلهم خلال اليومين الماضيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بعد أكثر من شهرين من مراقبتهم والتنصت على هواتفهم النقالة.

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وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي زعمت أن الضباط يقومون بالتواصل مع قيادات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة الشرعية في مأرب واتهمتهم بالخيانة والعمل لصالحها.

وشنت عناصر ما يسمى بالأمن الوقائي (جهاز مخابرات تابع لجماعة الحوثي )، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة اعتقالات واختطافات واسعة طالت عشرات الضباط المنتمين للإدارة العامة للبحث الجنائي، وكذا منتسبي جهاز الأمن السياسي.

وقال مصدر استخباراتي، إن عناصر الأمن الوقائي داهمت عشرات المنازل في وقت متأخر من الليل، واعتقلت ضباطاً ومساعدي ضباط كانوا يعملون في البحث الجنائي.