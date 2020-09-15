شكرا لمتابعة خبر عن انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ’’سمابرس‘‘ ينشر اخر تحديثات أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء و عدن مساء اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.

اسعار الصرف كالتالي..

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اسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي :

الشراء : 606 ريال .

البيع : 608 ريال .

الريال السعودي :

الشراء : 160 ريال.

البيع : 160 ريال.

اسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي :

الشراء : 820 ريال .

البيع :824 ريال .

الريال السعودي :

الشراء : 216 ريال.

البيع : 216.5 ريال.

يذكر أن حالة السوق غير مستقرة، مع تفاوت في الاسعار من محل صرافة إلى آخر