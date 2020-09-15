شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فيديو جديد لشهيد المغدور الأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مازالت تسريبات فيديوهات الشهيد عبدالله الأغبري تنتشر على نطاق واسع .

فقد تم مساء اليوم تسريب فيديو جديد يظهر وكر محلات السباعي التي تتكون من عدة غرف .

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وظهر في الفيديو عبدالله الأغبري وهو يبحث عن شيء ما ، لينظر بعد ذلك لكاميرا المراقبة وكأنه يعطي إشارة .

وقد استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من ان محل صغير لبيع الجوالات يمتلك بالداخل عدة غرف لإدارة العمل .

وظهر في الغرفة المجاورة للاغبري ، المتهم وليد العامري وبجانبه عدة ملفات لحفظ الاوراق وهو يتصفح كمبيوتر محمول ( لابتوب ) .

ولم يعرف حتى اللحظة الجهة التي سربت الفيديو .

وقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، أواخر أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.