شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إيملي إبنة صفاء سلطان تظهر مع والدتها بدون مكياج فبدت كأنها حورية من الجنة لن تصدق من هو الفنان الشهير الذ تقدم لخطبتها...(صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة جمعت الفنانة السورية صفاء سلطان وابنتها إملي، التي لفتت الأنظار بإطلالتها حيث اعتمدت أسلوبَ مكياج بارزاً ظهر من خلال خط آيلاينر امتد إلى خارج عينيها وأحمر شفاه أضاف المزيد من الحجم إلى شفتيها.

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وركز الكثير من التعليقات على شكلها حيث اعتبر العديد من المتابعين أن ملامحها تغيّرت إلى حد كبير منذ نزعها الحجاب.

وإملي تثير اهتمام المتابعين منذ ظهورها للمرة الأولى من دون غطاء الرأس. ويُجمع الكثيرون على جمالها ويرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها الجذابة من دون أن تشبهها كثيراً.