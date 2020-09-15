شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "روعة السعدي" قامت بالقفز المظلي واثناء التصوير ظهرت مناطقها الحساسة شاهد ماذا صنعت حتى تتفادى عدسة المصور... شاهد الصور. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سحرت الفنانة الشابة السورية روعة السعدي الجمهور والنتابعين بمشاركتها عدة صورة من حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت في احداها في قرية السميحيقة السورية الساحلية التابعة لريف طرطوس تمارس هوايتها المفضلة في السكاي دايفين

بينما ظهرت السعدي في صور اخرى من شاطئ محافظة اللاذقية السوري بلباس بحري متستر

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وأثنى الجمهور على شجاعة السعدي في خوض غمار تجربة العبور بين جبلين متعلقة بحبل قصير على ارتفاع شاهق وتغزلوا بجمال اطلالتها البحرية وجمالها الطبيعي الذي ات تشوبه عمليات التجميل كما وصف الجمهور

والجدير بالذكر ان السعدي لاحقتها شائعات ارتباط وعلاقة حب جمعتها بمواطنها قيس الشيخ نجيب وغابت على اثرها السعدي عن الدراما لوقت طويل دون توضيح الأسباب





و يشار ان روعة كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل بقعة ضوء بموسمه الرابع عشر بسكيتشات منفصلة كما عرفت درب الشهرة من خلال ادائها في مسلسل عصر الجنون و حاجز الصمت في عام 2004