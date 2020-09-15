شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. بدء صرف مرتبات الجيش في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل / تدشين صرف راتب شهر مايو لوحدات الجيش Advertisements بدأت اليوم عملية صرف راتب شهر مايو لوحدات الجيش من اصل استحقاقات خمسة أشهر. وقال مصدر مسئول في مكتب العميد الركن عبدالله عبدربه مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن المندوبين الماليين في الألوية والوحدات والتشكيلات العسكرية بداو من اليوم استلام راتب شهر مايو الماضي من البنك المركزي وفقا للبرنامج المعد لاستلام المعاشات.

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