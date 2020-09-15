المشاط يتدخل في محاكمة قتلة الاغبري بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى بصنعاء مهدي المشاط بالتسريع في اجراءات محاكمة قتلة الاغبري . واكدت قناة الساحات التابعة للحوثيين ان توجيهات ان المشاط اصدر توجيهات عاجلة بالتسريع في اجراءات محاكمة القتلة الخمسة .

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