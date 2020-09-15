الشرعية تؤمن مارب وتستعد لتحرير الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني وقبائل محافظتي مأرب والجوف، حققت إنجاز كبير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تأمين محافظة مأرب. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تأمين محافظة مأرب بعد دحر المليشيات الحوثية من جبهتين كانت تشكل خطرا على المحافظة.

وقال سلطان صالح الروساء، ناشط يمني ومراسل ميداني، إن محافظة مأرب أصبحت في أمان بفضل الله من جبهتي النضود وصحراء الجوف.

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وأضاف الروساء، ان تأمين مأرب من هذه الجبهتين يعد وحدة إنجاز يحسب لقبائل مأرب والجوف والجيش بكل أطيافه بقيادة المنطقة العسكرية السادسة. وتابع قائلا؛ “قد حان التصعيد الكامل وإعادة الحوثي إلى أماكنه السابقة وكنس مشروعة الرجعي”.

وخلال الأيام الماضية حققت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي، تقدمات ميدانية واسعة في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود وسلسلة جبال دحيظة بالمزاريق، واصبحت على مشارف مدينة الحزم مركز المحافظة.

وخلال المعارك الأخيرة تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادي شرقي مدينة الحزم، وتمكنت القوات الحكومية من أسر اعداد كبيرة من عناصر المليشيات بينهم قيادات بارزة في الجماعة.