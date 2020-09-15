شاهد.. أنجيلينا جولي تتبرع لأطفال اليمن عن طريق طفلي "الليموناضة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت نجمة أفلام هوليوود أنجيلينا جولي "تبرعاً سخيا" لطفلين كان يشرفان في العاصمة البريطانية لندن على بسطة لبيع عصير الليمون بهدف جمع الأموال من أجل ضحايا الصراع في اليمن.



وأرفقت جولي تبرعها، الذي لم يكشف عن قدره، بخطاب صغير تشكر فيه الطفلين إيان موسى وميكائيل إشاك البالغ عمر كل منهما ستة أعوام على جهودهما من أجل مساعدة الأطفال اليمنيين، وفق "يورونيوز".

وقالت جولي في رسالتها المقتضبة: "شكراً على ما تفعلانه أنتما وأصدقاؤكما لمساعدة أطفال اليمن. أعتذر عن عدم قدرتي شراء عصير الليمون منكما ولكنني أود أن أتبرع".

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ويبيع موسي وميكائيل "الليموناضة" الطازجة مقابل 2 جنيه إسترليني في شرق لندن لجمع ما يكفي وإرساله إلى أطفال اليمن.

وراودتهما الفكرة بعد أن عرضت عليهما عائلتاهما شريط فيديو عن مأساة الصراع في اليمن بغية توعيتهما بما يمكن فعله من أعمال خيرية لمساعدة المنكوبين في مناطق أخرى من العالم.

وقام الطفلان بتوجيه رسالة شكر خاصة إلى جولي عبر موقع إنستغرام، قالوا فيها إن تبرعها يساهم في جهود التوعية بآثار الأزمة اليمن ودعوها فيه النجمة أسترالية الأصل لشراء عصير الليمون من بسطتهما حال وجودها في لندن.

وقام الطفلان بتعليق رسالة جولي أعلى البسطة كنوع من الدعاية ولإبراز التقدير لجهودها.

وعينت الأمم المتحدة جولي مبعوثة خاصة لها في العام 2012 لنشر التوعية عن مناطق الأزمات والنازحين جرّاء الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعات.